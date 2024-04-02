Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане |
В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США |
Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян |
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео) |
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии |
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
Главное Армия

В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Губадлинского районного отдела полиции обнаружили большое количество боеприпасов на территории села Мамар: 7 ручных гранат, 4 снаряда, около 5 тысяч патронов и т.д.

Все они были переданы по назначению.

Сотрудники полиции обнаружили в городе Ханкенди автомат, пулемет и гранаты. Было отмечено, что 1 апреля на территории города Ханкенди найдены и изъяты автомат, пулемет, 5 гранат, 2 запала, 10 магазинов для патронов, 3 589 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

По фактам ведется расследование.

Теги:
Из этой рубрики
Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане
Армия

Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

2024/04/02, 12:24
Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)
Армия

Азербайджанские спецназовцы отработали ведение боя в условиях суровых морозов (фото и видео)

2024/04/02, 10:15
В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы
Армия

В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

2024/04/02, 10:08
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)
Армия

Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео)

2024/04/02, 09:39
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии
Армия

ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии

2024/04/02, 08:59
ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек
Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

2024/04/02, 00:43
СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»
Армия

СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»

2024/04/02, 00:22
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях
Армия

Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях

2024/04/02, 00:03
Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)
Армия

Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)

2024/04/01, 23:39