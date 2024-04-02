В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

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В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Губадлинского районного отдела полиции обнаружили большое количество боеприпасов на территории села Мамар: 7 ручных гранат, 4 снаряда, около 5 тысяч патронов и т.д.

Все они были переданы по назначению.

Сотрудники полиции обнаружили в городе Ханкенди автомат, пулемет и гранаты. Было отмечено, что 1 апреля на территории города Ханкенди найдены и изъяты автомат, пулемет, 5 гранат, 2 запала, 10 магазинов для патронов, 3 589 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

По фактам ведется расследование.