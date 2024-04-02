В Губадлы и Ханкенди обнаружено оружие и боеприпасы

В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы.
Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Губадлинского районного отдела полиции обнаружили большое количество боеприпасов на территории села Мамар: 7 ручных гранат, 4 снаряда, около 5 тысяч патронов и т.д.
Все они были переданы по назначению.
Сотрудники полиции обнаружили в городе Ханкенди автомат, пулемет и гранаты. Было отмечено, что 1 апреля на территории города Ханкенди найдены и изъяты автомат, пулемет, 5 гранат, 2 запала, 10 магазинов для патронов, 3 589 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
По фактам ведется расследование.