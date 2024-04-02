Мари-Лин Сакилия: Азербайджан играет важную роль в борьбе с французским неоколониализмом

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Азербайджан играет важную роль в борьбе с неоколониалистской политикой Франции.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала заместитель председателя комиссии по делам семьи и женщин парламента Новой Каледонии Мари-Лин Сакилия.

«Деятельность Бакинской инициативной группы под председательством Азербайджана вносит важный вклад в повышение осведомленности международного сообщества о желании Франции сохранить активность в своих колониях. Это также помогает повысить осведомленность о попытках Европы повлиять на рынок сырьевых товаров, и в частности, о проблемах, стоящих перед развитием ведущих отраслей промышленности Франции», – сказала Мари-Лин Сакилия.

По ее словам, политика Франции сейчас в Тихоокеанском регионе ничем не отличается от ее действий в прошлом, а именно на африканском континенте в 1960-х годах, и точно так же она действует в Новой Каледонии.

«Провозглашение суверенитета такого государства, как Канаки (Новая Каледония), является подготовкой к заключению соглашений о сотрудничестве. Это является продолжением ряда двусторонних соглашений, которые Франция будет заключать в Тихоокеанском регионе с такими странами, как Индия и Австралия. Следует отметить, что французская климатическая дипломатия использует и другие средства для поиска баланса между устойчивым развитием и энергетической безопасностью, например, инвестиционный план Франции на период до 2030 года, в рамках которого Новая Каледония приняла Схему перехода к энергетике (STENC). Система энергоснабжения Новой Каледонии, которая испытывает дефицит «благодаря концепции экологизации нашей энергетики», национализирована и управляется французской дочерней компанией EEC, «дочкой» ENGIE, которая помогает развивать местную никелевую промышленность», – пояснила она.

Мари-Лин Сакилия отметила, что большие запасы никеля в шлаке в Новой Каледонии будут способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций из Франции в ущерб производству нержавеющей стали, которое, как считается, обладает гораздо меньшим потенциалом.

«Никелевый кризис, о котором было объявлено одновременно с обращением к гарантии французского правительства по банковским кредитам на сумму в несколько десятков миллиардов швейцарских франков, полученным промышленниками Prony Resources и Société Le Nickel, направлен на снижение зависимости последних от экспорта сырой руды в ущерб местному производству и, таким образом, определяет уровень вовлеченности управляющей державы в решение проблем декарбонизации, связанных с «обеспечением доступа к сырью». Новая Каледония начала добычу никеля в 1876 году и продолжает это делать до сих пор, совокупное производство (1876-2015) составило 6,21 миллиона тонн никеля, или 10,2 процента от всего никеля, добываемого в мире. К сожалению, мы являемся свидетелями французской политики «то, что хорошо для безопасности Франции, хорошо и для безопасности местного правительства, и наоборот». Однако политика предварительной площади не обязательно хороша для нашего жизненно важного тихоокеанского пространства, потому что у нас, океанийцев, другое видение мира. Наша азиатско-тихоокеанская культура дает простор для других национальных стратегий и интересов с точки зрения экономической дипломатии, особенно касательно национальной кухни, а также поставок сырья, истощение которого было бы равносильно исчезновению азиатских народов, что немыслимо», – сказала она.

По словам заместителя председателя комиссии, с 2020 года Франция неоднократно пыталась сохранить Новую Каледонию в составе Французской Республики.

«Этот третий и последний референдум ознаменовался рекордным числом воздержавшихся, более чем каждый второй избиратель бойкотировал голосование. Однако министры Себастьен Лекорню и Жеральд Дарманин в ответ на «создавшуюся таким образом ситуацию» решили начать обсуждение институционального будущего Новой Каледонии, изменив формат дискуссий, и включив в них гражданское общество и местных экономических игроков, после создания группы Лепредура под руководством до десяти политических деятелей и замены Комитета подписантов на диалог за закрытыми дверями на следующий день после второго законодательного референдума», – сказала в заключение Мари-Лин Сакилия.