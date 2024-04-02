В Пентагоне заявили, что Остин доверяет выводам о непричастности России к «гаванскому синдрому»

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Министр обороны США Ллойд Остин доверяет выводам национальной разведки о непричастности противников Вашингтона к предполагаемым случаям «гаванского синдрома» у американских госслужащих.

Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«У министра есть уверенность в разведывательном сообществе, и оно продолжает вырабатывать свою оценку. Расследование продолжается, так что не буду сейчас говорить на эту тему», – отметила представитель американского военного ведомства. Она комментировала вопрос, согласен ли Остин с американскими спецслужбами, которые ранее пришли к выводу о том, что «крайне маловероятна ответственность иностранных противников за аномальные медицинские инциденты» с участием персонала США.

Кроме того, Сингх отметила, что не может подтвердить достоверность сведений о выявлении симптомов «гаванского синдрома» у 11 членов американской межведомственной передовой группы, в том числе у девяти военных, готовившей в 2021 году визит вице-президента США Камалы Харрис в Ханой.

При этом заместитель пресс-секретаря заявила, что на «симптомы, схожие с теми, о которых сообщалось при аномальных медицинских инцидентах», жаловался «представитель Министерства обороны США высокого ранга», принимавший участие в мероприятиях по линии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Этот чиновник не входил в делегацию Остина в Вильнюсе на саммите альянса, добавила Сингх. На просьбу уточнить, могло ли тогда что-то угрожать шефу Пентагона и его делегации, она ответила, что ей «неизвестно, чтобы делегация министра сталкивалась с [каким-либо] риском», – заявила Сингх.