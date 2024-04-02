Назван украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане |
В Госдепе объяснили, почему не пригласили Баку на переговоры Армения-США |
Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян |
Украинские дроны впервые с начала войны ударили по Татарстану (видео) |
ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии |
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
Главное Мир

В Пентагоне заявили, что Остин доверяет выводам о непричастности России к «гаванскому синдрому»

В Пентагоне заявили, что Остин доверяет выводам о непричастности России к "гаванскому синдрому"

Министр обороны США Ллойд Остин доверяет выводам национальной разведки о непричастности противников Вашингтона к предполагаемым случаям «гаванского синдрома» у американских госслужащих.

Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

«У министра есть уверенность в разведывательном сообществе, и оно продолжает вырабатывать свою оценку. Расследование продолжается, так что не буду сейчас говорить на эту тему», – отметила представитель американского военного ведомства. Она комментировала вопрос, согласен ли Остин с американскими спецслужбами, которые ранее пришли к выводу о том, что «крайне маловероятна ответственность иностранных противников за аномальные медицинские инциденты» с участием персонала США.

Кроме того, Сингх отметила, что не может подтвердить достоверность сведений о выявлении симптомов «гаванского синдрома» у 11 членов американской межведомственной передовой группы, в том числе у девяти военных, готовившей в 2021 году визит вице-президента США Камалы Харрис в Ханой.

При этом заместитель пресс-секретаря заявила, что на «симптомы, схожие с теми, о которых сообщалось при аномальных медицинских инцидентах», жаловался «представитель Министерства обороны США высокого ранга», принимавший участие в мероприятиях по линии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Этот чиновник не входил в делегацию Остина в Вильнюсе на саммите альянса, добавила Сингх. На просьбу уточнить, могло ли тогда что-то угрожать шефу Пентагона и его делегации, она ответила, что ей «неизвестно, чтобы делегация министра сталкивалась с [каким-либо] риском», – заявила Сингх.

Теги:
Из этой рубрики
Раиси: Трусливое преступление Израиля не останется без ответа
Мир

Раиси: Трусливое преступление Израиля не останется без ответа

2024/04/02, 12:00
Оппозиция Турции не намерена добиваться досрочных всеобщих выборов
Мир

Оппозиция Турции не намерена добиваться досрочных всеобщих выборов

2024/04/02, 11:22
Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян
Мир

Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян

2024/04/02, 10:37
В Пентагоне заявили, что Остин доверяет выводам о непричастности России к "гаванскому синдрому"
Мир

В Пентагоне заявили, что Остин доверяет выводам о непричастности России к «гаванскому синдрому»

2024/04/02, 09:49
Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству
Мир

Иран оставил за собой право ответить на израильский удар по консульству

2024/04/02, 09:29
В США создают часы, которые проработают 10000 лет (видео)
Мир

В США создают часы, которые проработают 10000 лет (видео)

2024/04/02, 01:00
Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения
Мир

Шакро Молодой раскрыл причину своего освобождения

2024/04/02, 00:32
Пользователям ChatGPT не нужна будет регистрация
Мир

Пользователям ChatGPT не нужна будет регистрация

2024/04/02, 00:07
Внедорожник протаранил управление ФБР в Атланте (видео)
Мир

Внедорожник протаранил управление ФБР в Атланте (видео)

2024/04/02, 00:00