Спецпосланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан

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Специальный посланник США по Ирану Абрам Пейли посетил Азербайджан.

В рамках визита дипломат встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с главой дипмиссии США в Азербайджане Марком Либби и его израильским коллегой Джорджем Диком.

«В Баку с помощником президента Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде и представителями банковского сектора состоялись эффективные дискуссии по поводу Ирана, применения санкций и ситуации в регионе», – говорится в сообщении спецпосланника по Ирану.

Абрам Пейли также обсудил «дестабилизирующее поведение иранского режима в регионе» с послом Израиля Джорджем Диком.

«Очень приятно слышать об исторических и культурных связях между Израилем и Азербайджаном», – добавил дипломат.