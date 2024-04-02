Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях |
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео) |
Супруги с 3-летней дочерью сгорели в страшном ДТП в Астаре (фото, видео) |
Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам |
В Азербайджане наблюдается рост детской преступности |
«Могли погибнуть и дипломаты». Посол обещает ответ Ирана на израильский удар по дипмиссии в Дамаске |
Минобороны Азербайджана: Армения продолжает концентрацию войск у условной границы (видео) |
Талибов могут исключить в России из числа террористов |
В России резко отреагировали на заявление Армении |
Главное Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля заявила, что с начала противостояния Израиля группировке ХАМАС погибли уже 600 израильских военных. Об этом сообщает Times of Israel.

Гибель штаб-сержанта Надава Коэна 31 марта увеличила общее число погибших израильских военных до 600 человек с 7 октября прошлого года.

Смерть 20-летнего Коэна из города Хайфа также увеличила число убитых израильских военных с начала наземной операции Израиля в Газе до 256 человек.

Коэн воевал в составе 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады. Он погиб на юге Газы.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек
Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

2024/04/02, 00:43
СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»
Армия

СМИ: Россия накопила до 285 «Калибров»

2024/04/02, 00:22
Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях
Армия

Прошло 8 лет со дня победы Азербайджана в апрельских боях

2024/04/02, 00:03
Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)
Армия

Украинцы уничтожили крупную колонну вражеской бронетехники (видео)

2024/04/01, 23:39
Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео)
Армия

Израиль ударом по Дамаску уничтожил 7 членов КСИР (обновлено, фото, видео)

2024/04/01, 23:28
Греция предоставит Украине крупную партию боеприпасов
Армия

Греция предоставит Украине крупную партию боеприпасов

2024/04/01, 22:42
Украинцы водрузили свой флаг над позициями россиян (видео)
Армия

Украинцы водрузили свой флаг над позициями россиян (видео)

2024/04/01, 21:24
В Армении наблюдается рост смертей среди военнослужащих
Армия

В Армении наблюдается рост смертей среди военнослужащих

2024/04/01, 20:41
Саперы ANAMA отчитались о проделанной за месяц работе
Армия

Саперы ANAMA отчитались о проделанной за месяц работе

2024/04/01, 18:55