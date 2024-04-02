ЦАХАЛ потерял в Газе 600 человек

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля заявила, что с начала противостояния Израиля группировке ХАМАС погибли уже 600 израильских военных. Об этом сообщает Times of Israel.

Гибель штаб-сержанта Надава Коэна 31 марта увеличила общее число погибших израильских военных до 600 человек с 7 октября прошлого года.

Смерть 20-летнего Коэна из города Хайфа также увеличила число убитых израильских военных с начала наземной операции Израиля в Газе до 256 человек.

Коэн воевал в составе 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады. Он погиб на юге Газы.