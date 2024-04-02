Матерацци сожалеет из-за стычки с Зиданом

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Бывший защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци поделился воспоминаниями скандального инцидента, произошедшего между ним и Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда прославленный француз ударил его головой.

«Этого никогда не должно было случиться. В напряжении финала, в разгар ссор и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я сказал «нет», добавив, что предпочту его сестру», — заявил Матерацци в интервью Times.

По словам итальянца, после этого инцидента он больше его не встречал.