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Матерацци сожалеет из-за стычки с Зиданом

Матерацци сожалеет из-за стычки с Зиданом

Бывший защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци поделился воспоминаниями скандального инцидента, произошедшего между ним и Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года, когда прославленный француз ударил его головой.

«Этого никогда не должно было случиться. В напряжении финала, в разгар ссор и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я сказал «нет», добавив, что предпочту его сестру», — заявил Матерацци в интервью Times.

По словам итальянца, после этого инцидента он больше его не встречал.

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