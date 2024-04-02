Пользователям ChatGPT не нужна будет регистрация

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Компания OpenAI решила сделать свой чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, доступным для использования без прохождения регистрации.

Как сообщается на сайте OpenAI, регистрация перестает быть обязательной с 1 апреля, теперь пользователи могут мгновенно перейти к использованию ChatGPT.

В компании при этом отметили, что учетная запись открывает доступ к ряду преимуществ, в том числе дает возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например, голосовое общение с ботом.

Кроме того, OpenAI приняла решение о введении дополнительных мер защиты, в том числе расширив набор блокируемых запросов.