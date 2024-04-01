Российский эксперт назвал причину «гаванского синдрома»

144 Просмотров

Реальной причиной «гаванского синдрома» является высокочастотное воздействие оборудования, устанавливаемого американскими спецслужбами в посольствах США для борьбы с различными видами «прослушки», полагает известный военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал сообщение телеканала CBS News, утверждающего о наличии имеющихся доказательств причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома».

«Гаванский синдром» – это следствие воздействия на дипломатический персонал систем безопасности в американских посольствах, осуществляющих высокочастотное, микроволновое и ультразвуковое подавление возможно внедрённых закладных устройств дистанционного съема информации со стороны противостоящих США спецслужб стран пребывания.

Все претензии за причиненный вред здоровью американских дипломатов нужно предъявлять Госдепартаменту США и американским спецслужбам, ответственным в частности за обеспечение комплексной системы безопасности дипмиссий» – сказал Коротченко «РИА Новости».

Аналитик отметил, что в каждом американском посольстве существуют особорежимные помещения и даже целые этажи, закрытые для посещения обычными дипломатами. Речь идёт о помещениях дипломатических резидентур ЦРУ и постах электронного прослушивания Агентства национальной безопасности США, где находится различное радиоэлектронное оборудование.

«Дипломатические резидентуры ЦРУ полностью «закрываются» высокочастотным, непроницаемым для различных радиоизлучений «электронным коконом», различными микроволновыми и ультразвуковыми датчиками, осуществляющими воздействие на стены, несущие конструкции и так далее с целью исключения утечек информации по различным техническим каналам.

Такие меры безопасности особенно интенсивно применяются спецслужбами США в диппредставительствах, расположенных в недружественных Вашингтону странах с жёстким контрразведывательным режимом. Куба относится к их числу», – пояснил собеседник агентства.

Коротченко подчеркнул, что, таким образом, в посольских комплексах США присутствует постоянное высокочастотное излучение, которое неблагоприятным образом воздействует на человеческий организм.

«И на «старом» здании посольства США в Москве невооруженным глазом видны конструкции с радиопрозрачными укрытиями. Там находятся антенные комплексы радиоэлектронного перехвата, а верхний этаж полностью отведен под аппаратуру АНБ США, которая дает дополнительное фоновое воздействие.

Не будем также забывать, что в посольстве США в Москве в предшествующий период было как минимум два внутренних пожара, источником которых выступала различная электронная аппаратура, применявшаяся американцами в разведывательных целях», – добавил аналитик.