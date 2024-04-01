Госдеп: Эскалация между Ереваном и Баку не отвечает ничьим интересам

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Эскалация на условной армяно-азербайджанской границе не отвечает ничьим интересам.

С данным заявлением в ходе сегодняшнего брифинга выступил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы предостерегаем и будем продолжать предостерегать против эскалации боевых действий вдоль условной границы. Мы продолжаем поощрять создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех. Единственный способ обеспечить устойчивый мир – это стол переговоров. Эскалация не отвечает ничьим интересам», – отметил он.

По его словам, нет никаких дипломатических переговоров, которые можно было бы анонсировать.