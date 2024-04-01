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Азербайджан поставил на российский рынок 29,3 млн яиц

Азербайджан поставил на российский рынок 29,3 млн яиц

Из Азербайджана в Россию в общей сложности поступило 29,3 млн яиц: в декабре 2023 года – 1,2 млн штук, за 1 квартал 2024 года – 28,1 млн штук.

Разрешение на экспорт столового яйца имеют 6 предприятий Азербайджана, отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Первая партия азербайджанского столового яйца завезена в Россию 19 декабря 2023 года через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».

Решение об открытии российского рынка для импорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и Председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

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