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Нетаньяху намерен закрыть вещание Al Jazeera в Израиле

Нетаньяху намерен закрыть вещание Al Jazeera в Израиле

Кнессет (парламент) утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в Израиле. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, за закон проголосовал 71 депутат, 10 парламентариев высказались против.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал принять оперативные меры для прекращения вещания катарского телеканала Al Jazeera из Израиля.

«Террористический канал Al Jazeera больше не будет вещать из Израиля. Я намерен немедленно предпринять шаги в соответствии с новым законом, чтобы остановить деятельность канала», – заявил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

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