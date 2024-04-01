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Главное Общество

Отложен суд над чиновником Baku City Circuit

Отложен суд над чиновником Baku City Circuit

Начался суд над начальником отдела спортивных операций Бакинской городской кольцевой операционной компании (Baku City Circuit) Чингизом Мехтиевым, обвиняемым в присвоении 400 тысяч манатов, выделенных на «Формулу-1».

Ч.Мехтиев прибыл в Бакинский суд по тяжким преступлениям вместе с двумя своими адвокатами, уточняет Qafqazinfo.

В процессе выяснилось, что Ч.Мехтиев получал образование на русском языке. Но он сказал, что понимает на азербайджанском языке, и попросил провести заседание.

Председательствующий судья заметил, что закон этого не допускает. На данный момент подготовительное заседание отложено до 3 апреля, так как участие переводчика не было обеспечено.

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