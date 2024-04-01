Отложен суд над чиновником Baku City Circuit

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Начался суд над начальником отдела спортивных операций Бакинской городской кольцевой операционной компании (Baku City Circuit) Чингизом Мехтиевым, обвиняемым в присвоении 400 тысяч манатов, выделенных на «Формулу-1».

Ч.Мехтиев прибыл в Бакинский суд по тяжким преступлениям вместе с двумя своими адвокатами, уточняет Qafqazinfo.

В процессе выяснилось, что Ч.Мехтиев получал образование на русском языке. Но он сказал, что понимает на азербайджанском языке, и попросил провести заседание.

Председательствующий судья заметил, что закон этого не допускает. На данный момент подготовительное заседание отложено до 3 апреля, так как участие переводчика не было обеспечено.