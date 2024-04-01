Гафарова указала на стратегический характер партнерства с Китаем (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с чрезвычайной и полномочной послом Китайской Народной Республики в нашей стране Го Мин. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Заметив, что она рада приветствовать посла в парламенте Азербайджана, спикер Сагиба Гафарова отметила высокую динамику роста взаимоотношений между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой. Отношения между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнёрства; наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. Как добавила Сагиба Гафарова, период дипломатической деятельности госпожи Го Мин в нашей стране также характеризовался развитием наших отношений.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что высокоуровневый и основанный на взаимном доверии политический диалог между главами государств Азербайджана и Китая создал прочную основу для развития всесторонних двусторонних отношений. Также, контакты между главами государств на самом высоком уровне играют важную роль в углублении и развитии связей между двумя странами во всех областях. В этой связи были отмечены 5 визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.

Далее на встрече говорилось о Фонде Гейдара Алиева как о главной движущей силе культурного и гуманитарного обмена между двумя странами. Отмечался ряд успешных проектов, реализованных совместно с Обществом народа Китая по дружбе с иностранными государствами.

Была упомянута и постоянно демонстрируемая взаимоподдержка в вопросах, имеющих особое значение для наших стран. Азербайджан всегда однозначно поддерживал политику «единого Китая», его территориальную целостность и суверенитет. Китай, со своей стороны, неизменно поддерживал территориальную целостность и суверенитет нашей страны. В том числе, наши страны оказывают друг другу поддержку и в рамках международных организаций.

Обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Китаем; подчёркивалось, что сотрудничество в этом направлении служит дальнейшему сближению наших стран и народов. В парламентах обеих стран действуют группы дружбы. Вместе с тем было отмечено, что есть возможности для ещё большего расширения межпарламентских связей, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Чрезвычайная и полномочная посол Китайской Народной Республики в нашей стране Го Мин выразила удовлетворение деятельностью в Азербайджане, прежде чем указать на динамичное и стабильное развитие связей между Азербайджаном и Китаем. Дипломат подчеркнула чрезвычайно важную роль отношений между главами двух государств в развитии взаимосвязей. По её словам, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю одержанной г-ном Алиевым победы в проведённых у нас в стране внеочередных президентских выборах.

Дипломат, кроме того, озвучила свои поздравления с предстоящим проведением в Азербайджане COP-29.

Посол отметила существенную роль межпарламентских связей в развитии отношений между странами и поблагодарила азербайджанский парламент за поддержку, оказываемую Китаю в ключевых вопросах.

На встрече было отмечено, что древний Шёлковый путь объединяет народы. И сейчас между нашими странами идёт сотрудничество в этом направлении. Азербайджан был одним из государств, первыми поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую Председателем Китайской Народной Республики. В нашей стране реализованы важные проекты в этой области; транспортные возможности Азербайджана значительно увеличились, и созданы новые возможности для реализации крупных экономических проектов.

Затем на встрече была представлена информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, в том числе о проектах «Умный город», «Умное село» и «зеленая энергия».

Посол Го Мин заявила, что бывала на этих территориях и собственными глазами видела идущую там работу.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие обоюдный интерес.