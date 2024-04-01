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В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна

В ОДКБ ответили на вопрос Пашиняна

В ОДКБ ответили на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна о зоне ответственности.

Премьер Армении пригрозил накануне выходом из организации, если не получит ответы на поднятые вопросы.

«Вопрос больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. В соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия стран, Организация считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в пределах урегулированных госграниц», – отметили в ОДКБ.

В Организации отметили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

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