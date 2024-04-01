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Главное Мир

Следственный комитет России проверит певицу Манижу по статье «об оправдании» терроризма

Следственный комитет России проверит певицу Манижу по статье "об оправдании" терроризма

Следственный комитет (СК) России проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма после ее слов о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях артистка, комментируя трагедию, назвала задержание террористов «публичной пыткой». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана также заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». В комментариях под постом артистки Алла Пугачева попросила у нее прощения.

После этого соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов направил запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить исполнительницу, которая не проживает в России, и, в случае доказательства ее вины, привлечь к ответственности.

Ранее Манижа выступила с новым заявлением и объяснила свое возмущение задержанием преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле».

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