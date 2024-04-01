Следственный комитет России проверит певицу Манижу по статье «об оправдании» терроризма

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Следственный комитет (СК) России проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма после ее слов о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На днях артистка, комментируя трагедию, назвала задержание террористов «публичной пыткой». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана также заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». В комментариях под постом артистки Алла Пугачева попросила у нее прощения.

После этого соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов направил запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить исполнительницу, которая не проживает в России, и, в случае доказательства ее вины, привлечь к ответственности.

Ранее Манижа выступила с новым заявлением и объяснила свое возмущение задержанием преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле».