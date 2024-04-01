Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии номер 44

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Компания Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии для Евро-2024 номер 44, пишет «Коммерсант».

В Немецком футбольном союзе объявили, что ни один игрок сборной Германии не будет носить номер 44, поскольку на чемпионате Европы все игроки сборной ФРГ носят номера от 1 до 23. В компании также запретили добавлять надписи Fuhrer или Hitler при кастомизации футболки с дизайном сборной в онлайн-магазине Adidas.

Ранее в соцсетях обратили внимание, что из-за дизайна изображение этого числа на футболке похоже на SS — символику военнизированных образований НСДАП Schutzstaffel.