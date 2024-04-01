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Главное Спорт

Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии номер 44

Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии номер 44

Компания Adidas отказалась использовать на футбольной форме сборной Германии для Евро-2024 номер 44, пишет «Коммерсант».

В Немецком футбольном союзе объявили, что ни один игрок сборной Германии не будет носить номер 44, поскольку на чемпионате Европы все игроки сборной ФРГ носят номера от 1 до 23. В компании также запретили добавлять надписи Fuhrer или Hitler при кастомизации футболки с дизайном сборной в онлайн-магазине Adidas.

Ранее в соцсетях обратили внимание, что из-за дизайна изображение этого числа на футболке похоже на SS — символику военнизированных образований НСДАП Schutzstaffel.

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