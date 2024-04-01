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Азербайджан и Россия обсудили взаимодействие на международных площадках

Азербайджан и Россия обсудили взаимодействие на международных площадках

Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев и замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов обсудили на консультациях 28-29 марта в Баку вопросы взаимодействия двух стран на международных площадках.

Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

Кроме того, Князев был принят главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым и советником-руководителем отдела по внешней политике Администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, указали в МИД РФ.

«В ходе состоявшихся контактов обсуждены актуальные вопросы взаимодействия на международных площадках», – отметили в российском дипведомстве.

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