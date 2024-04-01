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МИД Кыргызстана обнародовал число кыргызов, выдворенных из РФ после теракта в «Крокусе»

МИД Кыргызстана обнародовал число кыргызов, выдворенных из РФ после теракта в "Крокусе"

После теракта в «Крокус Сити Холле» 69 граждан Кыргызстана получили запрет на въезд в Россию и были выдворены из страны. Число таких граждан назвал заместитель главы МИД Кыргызстана Алмаз Имангазиев, сообщает портал EADaily.

«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны. Российские силовики имеют право не впускать в РФ иностранца, если его внешность не внушает доверия», — приводятся в публикации слова Имангазиева.

Он добавил, что процесс активного выдворения лиц, прибывших из Кыргызстана, начался 23 марта.

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