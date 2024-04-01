В Украине возбудили уголовное дело в отношении пропагандистки Симоньян

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

По данным СБУ, Симоньян призывала «к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года», а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины».

Отмечается, что следователи СБУ сообщили Симоньян о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе по статьям о «геноциде» и «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Поскольку подозреваемы находится на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности, уточнили в сообщении ведомства.