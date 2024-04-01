Иран тоже предупреждал Россию об угрозе теракта

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Иран предупреждал Россию об угрозе теракта накануне стрельбы в «Крокусе». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране», – сказал источник.

В январе министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, причастных к прогремевшим взрывам, который унесли жизни около 100 человек. Тогда министерство заявило, что арестован командир подразделения афганского крыла «Исламского государства» – ИГИЛ-К.

Как и в случае со Штатами, Иран не предоставил РФ конкретики о времени и месте будущего нападения.

“Им было поручено подготовиться к некоей значимой операции в России… Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию», – сообщил источник.