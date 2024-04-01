Путин поручил сделать Россию четвертой экономикой мира

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин должен предоставить главе государства отчет по этому вопросу до 31 марта 2025 года, а затем делать ежегодные доклады.

В частности правительству поручено к 2030 году повысить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности как минимум на 40% по сравнению с 2022 годом, уменьшить долю импорта в ВВП до 17%, увеличить несырьевой неэнергетический экспорт по меньше мере на две трети.

Кроме того, предстоит постепенно уменьшать число регионов, у которых низкая бюджетная обеспеченность.