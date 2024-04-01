Песков объяснил, зачем Путин экстренно приехал в Кремль вечером

«Вчера сообщили в интернете, что Путин вечером приехал в Кремль. Он действительно иногда так делает, потому что когда кремлевский график [на следующий день], а сегодня кремлевский график, Путин предпочитает [приезжать] вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал», – сказал Песков журналистам.