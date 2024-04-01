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Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в Ходжалы

Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в Ходжалы

Идентифицирована личность еще одного человека, останки которого были обнаружены в массовом захоронении в Ходжалы.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что продолжается расследование по факту массового обнаружения человеческих останков, обнаруженных в ходе раскопок во время восстановительных и строительных работ в центре освобожденного от оккупации города Ходжалы (вблизи бывшей ковровой фабрики).

На текущем этапе судебно-генетической экспертизы, проведенной Главным военно-медицинским управлением Службы государственной безопасности, установлена личность еще одного жителя Ханкенди. Таким образом, из человеческих останков, обнаруженных в массовом захоронении, были идентифицированы 10 человек:

Жители Ходжалинского района
1. Алиев Агаали Наиб оглу (01.06.1933)
2. Алиева Сурейя Бехбуд гызы (01.06.1933)
3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу (01.06.1962)
4. Салимов Хазар Сиявуш оглу (01.09.1974)
5. Салимова Тамилла Агамирза гызы (01.06.1935)
6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу (01.06.1952)

Жители города Ханкенди
7. Джавадов Али Мусул оглу (15.06.1954)
8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу (01.08.1955)
9. Магеррамова Басира Вели гызы (01.06.1954)
10. Магеррамов Вагиф Джамиль оглу (01.06.1951).

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26.02.1992 года на территории Ходжалинского района.

Собранные материалы расследуются в Следственном управлении Генпрокуратуры, общественности будет предоставлена информация о результатах расследования.

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