Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием» |
Приближенный к Пашиняну политолог пожелал армянам, живущим в России, «таджикский ум» |
«Возможно всё». В парламенте Франции высказались об отправке войск в Украину |
Выборы в Турции: впервые за более чем 20 лет побеждает оппозиция |
В СБУ резко ответили на требование МИД России |
Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном |
Беспрецедентная откровенность Маркуса Риттера бьет и по Еревану, и по Брюсселю |
Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ |
Установлены авторы фейков о боях и шехидах в TikTok (обновлено) |
Главное Политика

Оппозиция получает руководство над 35 городами Турции

Оппозиция получает руководство над 35 городами Турции

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии – 24 города.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.

Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, в том числе промышленные центры Бурса и Текирдаг.

По словам главы комиссии, явка на муниципальных выборах в Турции составила не менее 78%.

«Согласно предварительным итогам, после подсчета голосов с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от Партии справедливости и развития – в 24», – заявил Енер журналистам.

Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из CHP.

Еще 10 городов возглавят представители прокурдской партии DEM, 8 – политики из состоящей в альянсе с правящей Партии националистического движения.

Теги:
Из этой рубрики
Оппозиция получает руководство над 35 городами Турции
Политика

Оппозиция получает руководство над 35 городами Турции

2024/04/01, 13:16
Советник Эрдогана советует оппозиции не надеяться на досрочные президентские выборы
Политика

Советник Эрдогана советует оппозиции не надеяться на досрочные президентские выборы

2024/04/01, 10:50
Раиси уговаривает Эрдогана разорвать все отношения с Израилем
Политика

Раиси уговаривает Эрдогана разорвать все отношения с Израилем

2024/03/31, 23:56
Глава оппозиционной СНР: Избиратели решили изменить 22-летнюю картину Турции
Политика

Глава оппозиционной СНР: Избиратели решили изменить 22-летнюю картину Турции

2024/03/31, 23:45
Армения не стремится в НАТО, но хочет максимально сблизиться с ЕС
Политика

Армения не стремится в НАТО, но хочет максимально сблизиться с ЕС

2024/03/31, 23:32
Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном
Политика

Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном

2024/03/31, 22:51
Глава Комитета оборонпрома Турции прибудет в Баку
Политика

Глава Комитета оборонпрома Турции прибудет в Баку

2024/03/31, 22:08
Багчи: Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество
Политика

Багчи: Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество

2024/03/31, 21:23
Посол Азербайджана соболезнует в связи с кончиной экс-члена Конгресса США
Политика

Посол Азербайджана соболезнует в связи с кончиной экс-члена Конгресса США

2024/03/31, 19:14