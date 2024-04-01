Оппозиция получает руководство над 35 городами Турции

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Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии – 24 города.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.

Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, в том числе промышленные центры Бурса и Текирдаг.

По словам главы комиссии, явка на муниципальных выборах в Турции составила не менее 78%.

«Согласно предварительным итогам, после подсчета голосов с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от Партии справедливости и развития – в 24», – заявил Енер журналистам.

Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из CHP.

Еще 10 городов возглавят представители прокурдской партии DEM, 8 – политики из состоящей в альянсе с правящей Партии националистического движения.