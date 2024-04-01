Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием» |
Приближенный к Пашиняну политолог пожелал армянам, живущим в России, «таджикский ум» |
«Возможно всё». В парламенте Франции высказались об отправке войск в Украину |
Выборы в Турции: впервые за более чем 20 лет побеждает оппозиция |
В СБУ резко ответили на требование МИД России |
Мирзоян верит в достижение мира с Азербайджаном |
Беспрецедентная откровенность Маркуса Риттера бьет и по Еревану, и по Брюсселю |
Россия требует от Украины выдать причастных к теракту в «Крокусе» лиц, в том числе и главу СБУ |
Установлены авторы фейков о боях и шехидах в TikTok (обновлено) |
Главное Мир

Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

Резиденция главы Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы подверглась нападению. Ее обстреляли из гранатометов, сообщил источник Reuters среди министров. Никто не пострадал.

Неназванный министр рассказал агентству, что нападение нанесло некоторый ущерб. Более подробную информацию он не раскрыл.

Два очевидца рассказали Reuters, что слышали мощные взрывы возле моря в элитном районе Триполи, где находится резиденция главы правительства. Один человек рассказал, что после звуков взрывов возле района работали силы безопасности. Не уточняется, находился ли премьер в резиденции во время обстрела и кто мог совершить нападение.

Правительство национального единства во главе с господином Дбейбой приступило к работе весной 2021 года. Оно было призвано положить конец расколу страны между Востоком и Западом. Однако парламент на востоке страны перестал признавать его легитимность в конце 2021 года после неудачной попытки провести национальные выборы.

Теги:
Из этой рубрики
Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии
Мир

Начато расследование в отношении главы Еврокомиссии

2024/04/01, 13:12
Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов
Мир

Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

2024/04/01, 13:01
Россия разрушила в Харькове практически всю критическую инфраструктуру
Мир

Россия разрушила в Харькове практически всю критическую инфраструктуру

2024/04/01, 12:38
Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»
Мир

Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»

2024/04/01, 11:28
Сколько еще дров наломает «мальчик-король»?
Мир

Сколько еще дров наломает «мальчик-король»?

2024/04/01, 10:45
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
Мир

Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

2024/04/01, 09:49
Эрдоган о результатах выборов: Победила демократия, но мы исправим «допущенные ошибки»
Мир

Эрдоган о результатах выборов: Победила демократия, но мы исправим «допущенные ошибки»

2024/04/01, 09:15
Нетаньяху прооперировали
Мир

Нетаньяху прооперировали

2024/04/01, 09:05
Египетские отели слегка изменят систему «все включено»
Мир

Египетские отели слегка изменят систему «все включено»

2024/03/31, 23:54