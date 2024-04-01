Россия разрушила в Харькове практически всю критическую инфраструктуру

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Российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью изданию Liga.

По его словам, Россия хочет запугать жителей города, но это невозможно.

Он отметил, что за два года большой войны были разные угрозы, начиная с диверсантов в самом Харькове.

«Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000», — сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что ситуация для энергетической отрасли в городе очень тяжелая.

«Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блекаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена – переживем и эти», — заявил он.