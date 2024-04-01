Минздрав обнародовал нацстратегию в области психического здоровья

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Глава Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев рассказал о национальной стратегии в области психического здоровья.

«Подготовка Национальной стратегии в области психического здоровья, создание лечебно-производственных (трудовых) мастерских для пациентов, находящихся на лечении в психиатрических больницах, открытие центров психосоциальной реабилитации, проведение научных исследований в области психического здоровья – наши планы на будущее», – сказал министр во время выступления на «круглом столе», посвященном теме «Психическое здоровье и права лиц, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане».