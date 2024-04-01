ЦИУТ предупреждает о штрафах в размере 80 манатов и трех штрафных баллов

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Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при МВД призвал водителей не пренебрегать правилами дорожного движения на желтой сетчатой дорожной разметке («вафельнице»).

Подобные действия являются одной из основных причин возникновения заторов на дорогах.

«На большинстве улиц и проспектов столицы, особенно центральных, водители проявляют нетерпеливость, начинают движение, не дожидаясь последних секунд светофора, и останавливаются посреди перекрестков, на «желтой разметке», что приводит в пробкам на дорогах», – отметили в ЦИУТ.

В центре также подчеркнули, что согласно наблюдениям, чаще всего попытки нетерпеливых водителей «проскочить» на светофоре оборачиваются для них потерей времени.

ЦИУТ напомнил, что согласно статье 327.2 КоАП, за нарушение правил проезда перекрестка предусмотрен штраф в размере 80 манатов + три штрафных балла.