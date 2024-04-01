Сальваторе Сантанджело: «Теперь, когда Карабах освобожден от оккупации…»

347 Просмотров

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в январе 2024 года составили 878 млн кубометров, что на 3,1 процента больше показателя за аналогичный период 2023 года. Согласно данным Министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в 2023 году Италия получила по TAP около 10 млрд кубометров газа из Азербайджана.

Об основных направлениях сотрудничества между Баку и Римом на вопросы Minval.az отвечает итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

Отношения между Баку и Римом достигают новых высот

Двусторонние отношения между Италией и Азербайджаном продолжают достигать новых высот. Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве второго по величине поставщика газа в Италию: TAP удовлетворяет более или менее 15% потребности Италии в газе. Обе страны сейчас активно работают над расширением своего всестороннего партнерства, о чем свидетельствуют недавние сделки в сфере бизнеса на миллион евро, а также участие итальянских фирм в восстановлении Карабахского региона. Общая оценка взаимоотношений весьма позитивная, и я прогнозирую дальнейшее улучшение в ближайшем будущем, кроме того, продолжаются переговоры о расширении газопровода ТАР.

Италия играет очень важную роль для нефтегазовой промышленности Азербайджана

На долю Азербайджана приходится около 15% импорта газа Италии и обеспечивается почти четверть годовой потребности Италии в нефти. В целом, по оценкам, треть азербайджанского экспорта, в основном нефти и газа, идет в Италию.

Ожидаемое укрепление ТАР, основного газового коридора между двумя странами, может еще больше усилить позиции Азербайджана на итальянском рынке нефти и газа, в том числе в свете поиска Италией альтернативных поставщиков России. Азербайджан, наряду с Алжиром, является страной, которая имеет больше возможностей помочь Италии в достижении ее программы энергетической безопасности (низкий политический риск, выгодное географическое положение, наличие транснациональной газовой инфраструктуры).

На азербайджанском рынке действуют более 110 компаний

По состоянию на начало 2024 года на азербайджанском рынке действуют более 110 компаний различного сегмента – от МСП до корпораций и мелких компаний. Их присутствие помогает развеять распространенное, но ошибочное мнение о том, что азербайджано-итальянское партнерство основано только на нефти и газе, поскольку они работают в широком спектре секторов: от сельского хозяйства до строительства, от связи до торговли и от услуг до промышленности.

Италия и Азербайджан усиливают сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обороны

Италия и Азербайджан больше всего сотрудничают в энергетической сфере, но в последнее время мы наблюдаем соответствующий рост сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, оборона и строительство. По моему мнению, теперь, когда Карабах освобожден от оккупации, существует внушительный потенциал с точки зрения развития сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии. Деятельность представителей государства, частного сектора, гражданского общества, связанная с продовольственной безопасностью, также сможет сыграть особую рол

Италия нарастила инвестиции в Азербайджан

За последние десять лет итальянские компании инвестировали в экономику Азербайджана более одного миллиарда евро, причем инвестиции в ненефтяной сектор в основном сосредоточены на сельском хозяйстве, строительстве, проектах возобновляемой энергетики и инфраструктуре. Кроме того, существует значительный интерес итальянских компаний в проектах, реализуемых в Алятской свободной экономической зоне. Возможности ООО «Бакинский судостроительный завод» также могут быть привлекательными для итальянских компаний.

Италия заинтересована в расширении ЮГК

Южный газовый коридор (ЮГК) – это инфраструктура стоимостью в 35 миллиардов долларов, которая была построена и частично профинансирована ЕС с одной целью: снизить значимость российского газа на европейском рынке.

Италия является страной, которая получает наибольшую выгоду от ТАР, являющегося центральной опорой ЮГК. Однако не следует забывать, что Греция и Албания, а также в большей степени Юго-Восточная Европа, благодаря этому достигли более высокого уровня энергетической безопасности. Италия очень заинтересована в расширении ЮГК, и вот уже около двух лет она открыла тему TAP-2 с азербайджанскими официальными лицами. Переговоры продолжаются, они в основном сосредоточены на технической возможности расширения и наличии запасов газа, и заявления по этому поводу должны состояться в ближайшее время.

Богатые недра Азербайджана вызывают интерес у ЕС

ЕС ищет надежные и стабильные альтернативы России, не только когда речь идет о нефти и газе, но и в направлении остальной продукции: начиная от пшеницы и заканчивая алмазами. Азербайджан имеет очень богатые недра и подводные ресурсы, которые могут помочь странам ЕС обеспечить себе часть своих потребностей.

Правильные инвестиции в сельскохозяйственный сектор могут превратить Азербайджан в небольшую сельскохозяйственную державу, а более глубокие исследования могут привести к открытию рыночных запасов ресурсов, таких как алюминий, кобальт, медь, золото, железо и свинец. Италия может сыграть свою роль в этом процессе посредством инвестиций и предоставления экспертов и опыта.

Италия находится в очень хорошем положении с точки зрения энергетической безопасности

Италия начала искать энергетические альтернативы России вскоре после начала войны в Украине, поскольку конфликт будет иметь огромные геоэкономические последствия, и провела последние два года, отправляя своих чиновников в энергопроизводящие страны Африки и другие страны Ближнего Востока с целью подписания новых соглашений. По сравнению с такими странами, как Германия, которые практически вступили в рецессию, Италия находится в очень хорошем положении с точки зрения энергетической безопасности и энергетической диверсификации.

Что касается продовольственной безопасности, Италия имеет очень слабо развитый потенциал в своих южных регионах, которые исторически были сельскохозяйственным супермаркетом страны, и я ожидаю, что нынешнее и будущее правительства возродят эти регионы. У Италии также очень хорошие отношения со странами-производителями продуктов питания, поэтому не существует серьезных проблем с цепочкой создания стоимости продуктов питания.

Баку и Рим сотрудничают в сфере возобновляемой энергетики

Две страны уже сотрудничают в сфере возобновляемой энергетики. Компании двух стран уже имеют соглашения о работе над «зелеными» проектами с использованием технологии термохимической переработки. Правительство Азербайджана выдвинуло инициативу по увеличению количества итало-азербайджанских совместных предприятий. Итальянские энергетические компании известны своим опытом в вопросах окружающей среды и возобновляемых источников энергии. Более тесное сотрудничество может помочь в разработке взаимовыгодных проектов в области ветровой, морской, солнечной и геотермальной энергетики.

Ясмин Мамедова