Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием» |
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Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»

Российское ГРУ покалечило десятки американских дипломатов «секретным оружием»

Сотрудники ГРУ могут быть ответственны за «гаванский синдром» — случаи резкого ухудшения здоровья среди американских дипломатов, пишут The Insider, Der Spiegel и 60 minutes в совместном расследовании.

«Гаванский синдром» стали широко обсуждать с 2016 года, когда сотрудники американского консульства в Гаване начали испытывать внезапные приступы тошноты, головокружение, скачки давления, звуковые галлюцинации, проблемы с концентрацией и сном. У ряда пострадавших выявили черепно-мозговые травмы. На протяжении 10 лет жертвами «гаванского синдрома» стали сотни американских дипломатов по всему миру.

Согласно расследованию, несколько случаев «гаванского синдрома», начиная с 2014 года, совпадали с поездками сотрудников воинской части ГРУ 29155. В этих командировках участвовали в том числе Александр Мишкин и Денис Сергеев — их подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери.

В расследовании отмечается, что две жертвы отравлений узнали сотрудников ГРУ по фотографиям. Так, в ноябре 2014 года одна из сотрудниц американского консульства во Франкфурте узнала по фото сотрудника ГРУ, который «ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию». Вскоре она ощутила внезапную тошноту, головокружение, звуковые галлюцинации. Незадолго до этого сотрудник ГРУ арендовал в Женеве автомобиль, утверждается в расследовании.

В 2021 году симптомы «гаванского синдрома» появились у сотрудницы ЦРУ в Тбилиси. Ей удалось узнать по фото сотрудника в/ч 29155, которого она видела в окно квартиры.

С поездками сотрудников в/ч 29155 совпадали по времени случаи «гаванского синдрома» в Гаване и Ханое в 2021 году — в последнем случае пострадали десять человек.

В 2016 и 2017 годах группа агентов оказалась в Китае, где российская сторона организовывала ралли «Шелковый путь». С визитами совпали сообщения о случаях, похожих на «гаванский синдром»: о симптомах сообщил IT-специалист из Госдепартамента из Шанхая, а также группа американцев, работающих в Гуанчжоу.

Журналисты выяснили, что замначальника в/ч 29155 Иван Терентьев занимался разработкой акустического оружия, эффекты которого могут совпадать с симптомами «гаванского синдрома». Кроме того, эти симптомы изучались в Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМЕДА) — расследователи считают, что там ГРУ испытывали свое оружие.

В 2023 году в американской разведке назвали причастность иностранных сил к «гаванскому синдрому» маловероятной. Теперь американские власти могут начать новое расследование.

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