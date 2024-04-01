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Главное Политика

Советник Эрдогана советует оппозиции не надеяться на досрочные президентские выборы

Советник Эрдогана советует оппозиции не надеяться на досрочные президентские выборы

Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мехмет Учум заявил, что власти не планируют проводить досрочные президентские выборы до окончания срока полномочий Эрдогана в 2028 году.

«Тем, кто на основании полученных голосов на муниципальных выборах делает ставку на [досрочные] всеобщие выборы, не следует тратить свое время. Турция будет проводить реформы во всех областях в течение четырех лет без [досрочных] выборов до 2028 года. Президент Эрдоган под своим руководством приведет Турцию к новому этапу. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в этом», – написал он на своей странице в X.

Учум добавил, что «с точки зрения функционирования президентской системы невозможно даже пытаться выстроить аргументацию для правительства и парламента в направлении досрочных выборов на основании результатов муниципального голосования». Это, по его мнению, «пустые надежды и рассуждения», которые могут пытаться «сформировать некоторые круги», но они не будут учитываться.

Выборы президента и нового состава парламента в Турции по закону проходят одновременно.

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