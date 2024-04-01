Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

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Лидерами мирового экспорта микрочипов в 2023 году стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Агентство отметило, что за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, который поставил их за год на $193,5 млрд. Он остается мировым лидером в экспорте чипов уже десять лет. В пятерку лидеров вошли Тайвань, который экспортировал товаров на $166,6 млрд, Сингапур ($137,9 млрд), Китай ($136,3 млрд) и Южная Корея ($86,1 млрд). В импорте микрочипов лидером стал Китай, который купил их за год на $350,1 млрд.

По имеющимся данным, Россия за 2023 год экспортировала микрочипов более чем на $14,5 млн и заняла по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем $437,5 млн, что поставило ее на 42-е место в мире.