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Эрдоган о результатах выборов: «Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа»

Эрдоган о результатах выборов: "Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет, не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах в республике, передает ТАСС.

«Спустя девять месяцев после нашей победы на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись, – сказал он, выступая в Анкаре. – Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно». Эрдоган назвал выборы достойными демократии. «Народ через урны для голосования передал нам свое послание, свою волю и предупреждения», – отметил президент республики.

Эрдоган заявил, что он и его партия не будут игнорировать результаты волеизъявления. «Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение», – пояснил президент, уточнив, что в ближайшие четыре-пять лет возглавляемая им ПСР и администрация исправят «допущенные ошибки».

«Марафон всеобщих и муниципальных выборов, стартовавший в прошлом году, сегодня завершился. У нас есть еще более четырех лет (срок полномочий Эрдогана – прим.). В эти четыре-пять лет мы в большей степени сосредоточимся на насущных проблемах нашей страны, особенно на восстановлении пострадавших от землетрясения регионов, решении наших экономических проблем, – заявил Эрдоган. – Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции: мы будем работать не покладая рук, не отдыхая, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 млн наших граждан».

По словам турецкого президента, выборы прошли в спокойной обстановке, без серьезных инцидентов и стали хорошим экзаменом на демократию. «Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа», – сказал Эрдоган.

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