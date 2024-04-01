Кох: Зеленскому нет нужды устанавливать какие-то границы

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В войне между Россией и Украиной линия фронта не имеет никакого значения. Имеет значение лишь военный и экономический потенциал сторон.

Об этом в своем тг-канале написал бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Применительно к нашему случаю можно уверенно сказать, что атаки украинских беспилотников на российские НПЗ приближают победу Украины значительно быстрее, чем бои за деревню Гадюкино на пять дворов, в которых гробятся сотни людей, тонны боеприпасов и десятки единиц бронетехники.

И эти воздушные налеты подвигают президента России Владимира Путина к конструктивным переговорам значительно сильнее, чем любые победы на поле боя. До сих пор, кстати, так и нет окончательного ответа на вопрос, что привело к победе над Гитлером: Сталинградская и Курская битвы или американские бомбардировки НПЗ в Плоешти и металлургических заводов в Руре», – пишет он.

«Поэтому Зеленскому нет никакой нужды устанавливать самому себе какие-то границы, достигнув которые он посчитает для себя возможным начать переговоры с Путиным. Эффективность этих переговоров зависит не от того, как проходит линия фронта, а от масштабов помощи союзников, решимости самих украинцев драться и от скорости, с которой расходуется военный и экономический потенциал России», – отмечает Кох.