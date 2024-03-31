«Возможно всё». В парламенте Франции высказались об отправке войск в Украину

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В вопросах предоставления поддержки Францией Киеву «возможно всё», заявила председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) страны Яэль Браун-Пиве. Так она прокомментировала слова французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину.

«В своём заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остаётся возможным», — приводит её слова телеканал «Мы Украина».