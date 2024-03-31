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Армения не стремится в НАТО, но хочет максимально сблизиться с ЕС

Армения не стремится в НАТО, но хочет максимально сблизиться с ЕС

В снятом в Буэнос-Айресе интервью министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на вопросы, касающиеся партнерства с Евросоюзом и НАТО.

«Мы демократическая страна и хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский Союз (ЕС) являются основными партнерами», – сказал Мирзоян.

«Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это переломным моментом, мы пытаемся обеспечить свою безопасность, и для этого мы видим, на Западе есть хорошие партнеры», – сказал Мирзоян.

«Что касается намерения вступить в НАТО, то нет. Это не тот пункт, который сегодня стоит в повестке дня Армении. В случае с ЕС могу сказать, что у армян действительно есть европейские устремления, и мне хотелось бы процитировать слова премьер-министра Армении: «Армения готова быть близкой к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным».

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