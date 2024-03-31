Коротченко выступил за углубление силовых связей между Москвой и Баку

На фоне обвальной деградации отношений с Арменией, российско-азербайджанское сотрудничество выходит сегодня на подлинный уровень союзнического взаимодействия – абсолютно по всем направлениям.
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Очевидно, необходимо активизировать и углубить сейчас три трека приоритетного внимания:
– консультации по линии секретарей Советов безопасности РФ и АР;
– антитеррористическое взаимодействие ФСБ РФ и СГБ АР;
– сотрудничество по линии МЧС РФ и АР, включая совместные учения», – добавил он.