Коротченко выступил за углубление силовых связей между Москвой и Баку

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На фоне обвальной деградации отношений с Арменией, российско-азербайджанское сотрудничество выходит сегодня на подлинный уровень союзнического взаимодействия – абсолютно по всем направлениям.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Очевидно, необходимо активизировать и углубить сейчас три трека приоритетного внимания:

– консультации по линии секретарей Советов безопасности РФ и АР;

– антитеррористическое взаимодействие ФСБ РФ и СГБ АР;

– сотрудничество по линии МЧС РФ и АР, включая совместные учения», – добавил он.