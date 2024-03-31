Наше посольство в Румынии провело акцию, посвященную Дню геноцида азербайджанцев (фото)

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В посольстве Азербайджана в Румынии был организован круглый стол, посвященный 31 Марта – Дню геноцида азербайджанцев.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Румынии, азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране, представители азербайджанской общины, общественные и политические деятели.

Вначале минутой молчания была почтена память жертв геноцида, совершенного 31 марта 1918 года.

На церемонии говорилось об истории геноцида азербайджанцев, в том числе о зверствах, совершенных армянами в 1905-1907 и 1918 годах, убийстве тысяч азербайджанцев, о том, что десятки тысяч людей были выселены из своих домов.

Было подчеркнуто, что Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года была дана политическая оценка геноциду, совершенному армянами против азербайджанцев в различные периоды на протяжении истории, и день 31 Марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев. Отмечалось, что 18 января 2018 года президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года».

В заключение мероприятия докторант Бухарестского университета Салатин Шамилова и выпускник Бухарестского университета Исмаил Халилли подробно рассказали о геноциде азербайджанцев и ответили на вопросы студентов и других участников.