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Багчи: Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество

Багчи: Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество

В рамках Шушинской декларации, подписанной с братским Азербайджаном, мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества в первую очередь в сфере безопасности, а также торговли, логистики и энергетики.

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на ифтаре (вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамазан) с турецкими студентами, членами семей шехидов и гази.

По его словам, которые приводит «Репорт», развитие стратегических отношений, укрепление экономических и торговых связей, обеспечение энергетической безопасности и улучшение межматериковых коммуникаций являются приоритетами Турции в новую эпоху.

«Эффективная защита прав и интересов наших граждан за рубежом, обеспечение их адаптации в странах, где они живут, в числе наших главных приоритетов», – добавил дипломат.

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