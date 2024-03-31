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Израиль утвердил планы операции в Рафахе

Израиль утвердил планы операции в Рафахе

Израиль «утвердил оперативные планы» для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы делаем все для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи» в Рафах, армия Израиля «готовит эвакуацию» мирных жителей из этого города в южной части палестинского анклава, добавил Нетаньяху.

«Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС» в Рафахе, «никакое давление нас [Израиль] не остановит», отметил израильский премьер.

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