Раиси уговаривает Эрдогана разорвать все отношения с Израилем

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Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность принятия мер по укреплению политических, экономических и культурных отношений между странами, сообщает пресс-служба президента Ирана.

Говоря о необходимости отслеживания и реализации соглашений, достигнутых между двумя странами, Раиси заявил о готовности Ирана укреплять и развивать сотрудничество с Анкарой в сфере энергетики.

Он также выразил обеспокоенностью продолжением войны Израиля в Газе, несмотря на принятие резолюции о прекращении огня Советом Безопасности ООН.

«В ситуации, когда американское правительство продолжает оказывать обширную финансовую и военную поддержку сионистскому режиму, один из наиболее сдерживающих и эффективных способов заставить сионистов прекратить совершать преступления в секторе Газа – значит полностью разорвать политические и экономические отношения с этим режимом», – заявил Раиси Эрдогану.

В свою очередь Эрдоган выразил приверженность Турции выполнению достигнутых договоренностей.