ОЗА обвинила Армению в продолжении расистской политики

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Община Западного Азербайджана (ОЗА) распространила заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев. В заявлении говорится:

«День 31 марта 1918 года, вошедший в историю как день массовой расправы, учиненной в Баку армяно-большевистскими вооруженными группировками над азербайджанцами и как один из многочисленных актов геноцида, совершенных против азербайджанцев Арменией и армянскими вооруженными формированиями, является не только днем скорби, но и напоминанием всему человечеству о том, что те, кто совершил эти преступления, до сих пор остаются безнаказанными.

Как отмечается в Указе общенационального лидера Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев», подписанном 26 марта 1998 года, геноцид против азербайджанцев проводился веками и его главной целью был захват исторических азербайджанских территорий.

Геноцид против азербайджанского народа проводился систематически на почве расистской идеологии, питавшей этническую ненависть, и совершался практически во всех частях исторических азербайджанских земель. Этот геноцид, который с 1905 года начал усиливаться и принимать открытую форму, был особенно жестоким в западной части Азербайджана. Армянская армия в 1918-1920 годах совершила массовые убийства и этнические чистки против азербайджанцев в Иреване, Зангезуре, Гейче, Даралаязе, Сюрмели, Шаруре и других регионах.

В результате актов геноцида, когда были убиты сотни тысяч азербайджанцев, азербайджанцы, некогда составлявшие более 80 процентов населения Иреванской губернии, уже в 1921 году начали составлять этническое меньшинство на этой территории. Вследствие этнических чисток, проведенных в 1948-1952 и 1987-91 годах, азербайджанцы были полностью изгнаны оттуда. В настоящее время ни один азербайджанец не остался на той территории, которая сейчас называется Арменией, а культурное наследие азербайджанцев полностью уничтожено.

Массовая резня, совершенная 31 марта 1918 года в Баку вооруженным объединением экстремистской националистической партии «Дашнакцутюн», стало страшной трагедией, отражающей масштабный геноцид, осуществленный против нашего народа на исторических азербайджанских землях.

Армения, несмотря на взятые на себя международные обязательства, продолжает свою расистскую политику. Эта страна препятствует безопасному и достойному возвращению азербайджанцев в свои дома, прославляет таких элементов, как Гарегин Нжде, Андраник Озанян, Драстамат Канаян, Монте Мелконян, совершивших против азербайджанцев преступления против человечности и террористические акты, и поощряет на государственном уровне расистскую идеологию, такую как нждеизм.

Мы требуем от Армении признать свою ответственность за преступления геноцида и предпринять необходимые шаги во имя мира. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев и восстановить разрушенное азербайджанское культурное наследие. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев и восстановить разрушенное культурное наследие Азербайджана. Также Армения должна прекратить свою политику и практику по насаждению ненависти и дискриминации в отношении азербайджанцев, предать суду лиц, совершивших преступления против человечности, немедленно прекратить их прославление, снести памятники военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев, и отменить изменения, внесенные в топонимы».