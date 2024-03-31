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Синоптики прогнозируют переменную облачность в Баку

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Баку

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана.

Однако ночью на отдельных территориях вероятны кратковременные дожди. Утром и вечером местами туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 13-18 ° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью 70-80 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 19-24°тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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