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Пограничники задержали нарушителей границы, направляющихся из Ирана

Пограничники задержали нарушителей границы, направляющихся из Ирана

31 марта на территории службы пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) пограничным нарядом было зафиксировано перемещение двух неизвестных лиц из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении ГПС Азербайджана.

Согласно информации, личным составом пограничной заставы были перекрыты возможные направления движения нарушителей границы, на территории проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Нарушители границы, направлявшиеся из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана, не подчинились приказу пограничного наряда «Стоять!» и попытались бежать назад, бросив свою сумку.

Против нарушителей границы пограничники применили оружие в соответствии с требованиями Закона Азербайджана «О государственной границе».

В результате инцидента один из нарушителей границы был ранен, а другой, воспользовавшись сложностью местности и неблагоприятными погодными условиями, убежал в обратном направлении.

Сразу после оказания пограничниками первой медицинской помощи раненому нарушителю границы его эвакуировали в Центральную больницу Физулинского района.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Адилли Рамазан Юсиф оглу, во время осмотра территории было обнаружено и изъято 10 килограммов 300 грамм наркотического средства (марихуаны).

В результате принятых мер были задержаны житель села Амирзеидли Бейляганского района Атакишиев Расим Мустафа оглу, 1968 года рождения, и житель села Биринджи Шахсевен Абдуллаев Мухаммед Рамиль оглу, 1999 года рождения, которые пришли забрать наркотические средства.

По данному факту проводятся совместные с Генеральной прокуратурой оперативно-следственные мероприятия.

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