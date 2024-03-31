Пограничники задержали нарушителей границы, направляющихся из Ирана

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31 марта на территории службы пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) пограничным нарядом было зафиксировано перемещение двух неизвестных лиц из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении ГПС Азербайджана.

Согласно информации, личным составом пограничной заставы были перекрыты возможные направления движения нарушителей границы, на территории проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Нарушители границы, направлявшиеся из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана, не подчинились приказу пограничного наряда «Стоять!» и попытались бежать назад, бросив свою сумку.

Против нарушителей границы пограничники применили оружие в соответствии с требованиями Закона Азербайджана «О государственной границе».

В результате инцидента один из нарушителей границы был ранен, а другой, воспользовавшись сложностью местности и неблагоприятными погодными условиями, убежал в обратном направлении.

Сразу после оказания пограничниками первой медицинской помощи раненому нарушителю границы его эвакуировали в Центральную больницу Физулинского района.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Адилли Рамазан Юсиф оглу, во время осмотра территории было обнаружено и изъято 10 килограммов 300 грамм наркотического средства (марихуаны).

В результате принятых мер были задержаны житель села Амирзеидли Бейляганского района Атакишиев Расим Мустафа оглу, 1968 года рождения, и житель села Биринджи Шахсевен Абдуллаев Мухаммед Рамиль оглу, 1999 года рождения, которые пришли забрать наркотические средства.

По данному факту проводятся совместные с Генеральной прокуратурой оперативно-следственные мероприятия.