The Telegraph: Россия готовится к вторжению в Балтию

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Балтийские страны бьют тревогу из-за нарастания угрозы российского вторжения. Об этом говорится в статье The Telegraph.

Нападение РФ на Балтию, замаскированное «валом дезинформации», сегодня видится более чем вероятным. Об этом говорится в совместной статье высокопоставленных дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы Вильяра Луби, Ивиты Бурмистре и Лины Зигмантайте по случаю 20-летней годовщины вступления их стран в НАТО.

«Наши предупреждения о скрытой и растущей угрозе с Востока были слишком легко проигнорированы в некоторых союзных столицах», – отметили балтийские дипломаты.

Они уточнили, что их страны из-за этой легкомысленности могут заплатить «высокую цену, которую сегодня платят украинцы».

Обратили внимание дипломаты на то, как жестоко ведет себя РФ на оккупированных территориях Украины. Россияне массово применяют депортации, пытки и казни гражданских, похищают детей, пытаются уничтожить язык, культуру соседней страны. Применяется все та же тактика, что и во времена диктатора Сталина.

«Мы прекрасно понимаем, что закаленная в боях армия России может быстро переключиться на Запад… Мы согласны с оценками разведки, что с этим вызовом мы можем столкнуться уже через три года или даже меньше. У нас на восточном берегу Балтийского моря мало естественных границ, нам некуда отступать… В этих обстоятельствах замешательство будет означать поражение, поэтому мы с союзниками должны быть готовы быстро, убедительно и эффективно реагировать на все виды угроз», – сообщили представители Эстонии, Литвы и Латвии.

Они отметили, что их страны уже подвергаются гибридной агрессии со стороны России.

Дипломаты призвали к срочному усилению НАТО. Россия должна увидеть, что Альянс непоколебим и готов сражаться за каждый метр своей территории.

Они также выступили в поддержку Украины, отметив, что победа России в нынешней войне будет катастрофой. Представители Балтии выступили за то, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса как можно быстрее.

«Как закаленный в боях союзник Украина будет вносить весомый вклад в нашу безопасность… Четкий путь к членству Украины должен стать приоритетом на саммите, посвященном 75-летию Альянса в Вашингтоне этим летом», – говорится в статье.