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Советник главы МВД РФ: Террористам из «Крокуса» могли вживить чипы

Советник главы МВД РФ: Террористам из "Крокуса" могли вживить чипы

Четырём террористам из «Крокус сити холла» могли вживить компьютерные чипы в мозг, чтобы полностью контролировать каждое их действие. Такое предположение выдвинул советник главы МВД РФ Владимир Овчинский в эфире Первого канала.

«Отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» — высказался Овчинский.

В пользу этой версии говорит и поведение боевиков на видео с места стрельбы: они действуют будто бы не по своей воле. Как заметил Овчинский, уже сейчас установлено, что террористы находились под воздействием сильного психотропного препарата, но какого именно, экспертиза ещё не показала. Он заявил, что сочетание чипа с парализующим волю препаратом даёт именно такой эффект, как на жутких роликах из «Крокуса».

Овчинский объяснил, что нейробиология уже позволяет управлять человеком. Генерал МВД привёл в качестве примера эксперимент компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink со свиньями, из которых «делали людей» с помощью имплантации чипов в мозг. В ходе другого исследования чип вживили парализованному мужчине.

Офицер назвал бойню в «Крокусе» хорошо организованным терактом «на уровне западных спецслужб». Именно у них уже имеются такие средства для воздействия на людей, заключил он.

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