Юсубов: Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду

86 Просмотров

Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду, — спецпредставитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов

Как сообщает «Минвал», по его словам, результатом этого стало то, что армянские сепаратисты, почувствовавшие безнаказанность, продолжили свои преступные действия:

«Первые и решительные шаги в направлении присвоения политической цены Ходжалинскому геноциду, привлечения преступников к ответственности и направление внимания всего мира к этой трагедии связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева».

По его словам, в настоящее время предпринимаются важные шаги по возвращению ходжалинцев на родную землю.

«Нашим государством проводятся необходимые работы по переселению ходжалинцев на родные земли как можно скорее», — сказал он.