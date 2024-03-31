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Юсубов: Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду

Юсубов: Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду

Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду, — спецпредставитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов

Как сообщает «Минвал», по его словам, результатом этого стало то, что армянские сепаратисты, почувствовавшие безнаказанность, продолжили свои преступные действия:

«Первые и решительные шаги в направлении присвоения политической цены Ходжалинскому геноциду, привлечения преступников к ответственности и направление внимания всего мира к этой трагедии связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева».

По его словам, в настоящее время предпринимаются важные шаги по возвращению ходжалинцев на родную землю.

«Нашим государством проводятся необходимые работы по переселению ходжалинцев на родные земли как можно скорее», — сказал он.

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