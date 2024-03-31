Ереван в очередной раз позабыл об уроках истории и принялся играть с огнем

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Передвижение армянской военной техники к границам Азербайджана — хорошая «лакмусовая бумажка», чего в реальности стоят все вроде бы конструктивные заявления премьер-министра Армении по поводу четырёх оккупированных сел в Газахском районе.

Армении сегодня вполне может понадобиться очередная военная провокация. До намеченной на 5 апреля встречи Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен остается всего ничего. На эту встречу в Ереване возлагались огромные надежды, но, судя по некоторым косвенным признакам, на Баграмяна, 26 пришли к выводу, что ожидаемого количества вкусняшек не будет. Особенно в сфере «гарантий безопасности». Петер Стано, представитель внешнеполитической службы ЕС, заявил об этом прямо.

Не исключено, что на Западе вообще намерены заняться не военно силовой, а экономической сферой и снизить зависимость Армении от Кремля. Звучит привлекательно. Но если Россия во взаимоотношениях с Арменией дарила ей «рыбу», то есть содержала инфраструктуру и поставляла по внутренним ценам нефть, газ и алмазы, то США и Евросоюз предпочитают дарить партнёрам «удочку». То есть возможности заработать самим. А это совсем не то, к чему привыкли в Ереване.

Наконец, и на Западе хотели бы получить от Еревана гарантии «развода с Москвой» и застраховаться от очередного политического разворота. Даже скандальная резолюция Европарламента содержала солидный список тех шагов, которые Запад ждёт от Армении. Одним только прекращением трансляции программ Соловьева и приостановкой обслуживания карт «МИР» Армения не отделается. Судя по всему, уже на стадии подготовки к встрече 5 апреля ереванским дипломатам стало понятно: переговоры не будут идти по сценарию «Армения предъявляет хотелки, США и Евросоюз преподносят ей всё, что она желает, на блюдечке с голубой каемочкой». Вполне возможно, что 5 апреля свои, скажем так, пожелания будут высказывать уже собеседники Пашиняна. А такой разговор Никола Воваевича устраивает не очень.

И именно поэтому в Ереване накануне встречи устраивают целую серию «манёвров последнего момента», пытаясь столкнуть переговоры к сценарию, написанному в Ереване. Сначала появляется скандальный доклад «Сети друзей Армении», то есть, проще говоря, нанятых лоббистов. И вот теперь, судя по движению армии к границе, в Ереване решили «предоставить доказательства» своим собеседникам 5 апреля, будто бы «азербайджанская угроза» — это вовсе не миф. И пока Пашинян выступает с вроде бы конструктивными заявлениями, ереванские силовики, судя по всему, готовят очередной сценарий вооруженной провокации на границе – с тем расчётом, что уж теперь-то за Армению точно впишутся или Россия, или Запад, или оба сразу.

Это, конечно, прекрасные иллюстрации, насколько опасно обнадёживать Армению – даже весьма косвенно. И чтобы не произошло в ближайшие дни на границе, ответственность за это будет нести не только Ереван, но и его новые друзья – даже если их намёки и жесты в Армении «переоценили» или «не так поняли».

А что касается возможных вариантов развития событий в поле… Ереван в феврале нынешнего года на фоне града заявлений западных политиков в стиле «мы стоим рядом с Арменией» уже попытался «пострелять» на направлении Гафан — Зангелан и конвертировать западные обещания в реальную поддержку своих планов силового реванше. 12 февраля в результате снайперского выстрела с армянской стороны получил ранения азербайджанский пограничник. На следующий день Азербайджан провёл операцию «Возмездие» и разгромил армянский пост, с которого стреляли по азербайджанской территории. Результат – четверо убитых только по официальным данным. Но желающих «постоять рядом с Арменией» в реальности не нашлось.

Так что с огнём на границе лучше не играть…

Нурани, обозреватель