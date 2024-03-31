Маск допустил падение Одессы

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Американский миллиардер, владелец Tesla и сети X Илон Маск в социальной сети X в написал, что Россия может «дойти до Днепра» и захватить Одессу.

Он назвал «трагедией» Украины попытки «атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более мощную артиллерию, когда самой Украине не хватало брони и преимущества в воздухе». По его мнению, «это мог предсказать любой дурак».

Он напомнил, что год назад рекомендовал Украине направить все ресурсы на оборону.

«У России нет шансов захватить всю Украину, поскольку местное сопротивление на западе будет чрезвычайным, но Россия, безусловно, получит больше земли, чем сегодня.

Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории захватит Россия, пока не дойдет до трудно преодолеваемого Днепра. Однако если война будет продолжаться довольно долго, Одесса тоже падет.

Утратит ли Украина весь выход к Черному морю или нет – это, на мой взгляд, вопрос, который остается открытым. Я рекомендую урегулировать этот вопрос путем переговоров до того, как это произойдет», – написал он.