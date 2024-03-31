Тим Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере

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Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, уступил американцу Себастьяну Фундоре в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе.

Бой продолжался 12 раундов, Цзю проиграл раздельным решением судей.

Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

Цзю провел вторую защиту титула WBO. 30 сентября 2023 года он без боя стал обладателем титула после того, как Джермелл Чарло вместо защиты пояса решил устроить поединок с Саулем Альваресом. В октябре Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей. Это поражение стало первым в профессиональной карьере 29-летнего Цзю.